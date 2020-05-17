Almanya'da bir kafede sosyal mesafeyi korumak için müşterilere 'deniz makarnalı şapka' dağıtıldı
Covid-19 kısıtlamalarını kademeli olarak kaldıran Almanya'nın Schwerin kentindeki bir kafe, müşterilerinden sosyal mesafeyi korumaya yardımcı olması için "deniz makarnalı şapka" takmalarını istedi.
Covid-19 kısıtlamalarını kademeli olarak kaldıran Almanya'nın Schwerin kentindeki bir kafe, müşterilerinden sosyal mesafeyi korumaya yardımcı olması için "deniz makarnalı şapka" takmalarını istedi. View on euronews
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18.05.2020 01:03:21. #1.13#
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