Almanya'da bir Türk, 29 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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Almanya'da bir Türk, 29 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
6 saat önce
Almanya'da 29 yaşındaki bir Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Almanya'da 29 yaşındaki bir Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Münih yakınlarında ikamet eden 29 yaşındaki S.Ç'nin "kronik akciğer rahatsızlığı" bulunuyor.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kadının cenazesi, Türkiye'de defnedilecek.
Bu vefatın ardından Almanya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 6'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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