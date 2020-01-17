Almanya'da bir Türk aracında egzoz gazıyla intihar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da bir Türk aracında egzoz gazıyla intihar etti - Son Dakika

Almanya'da bir Türk aracında egzoz gazıyla intihar etti

6 saat önce

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı girdiği bunalım sonucu egzoz gazını aracının içine vererek intihar etti.

Almanya'da bir Türk aracında egzoz gazıyla intihar etti, System.String[]

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı girdiği bunalım sonucu egzoz gazını aracının içine vererek intihar etti.


Olay, Almanya'nın Grömistz şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Mustafa Y.(44) girdiği bunalım sorucu egzoz gazını aracının içine vererek intihar etti. Mustafa Y. olay yerinde hayatını kaybetti.


Mustafa Y.'nin cenazesi Hamburg şehrinden İstanbul aktarmayı olarak uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı'na getirilerek toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine götürüldü. - SAMSUN

Almanya, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çöp kamyonundan çıkan ceset soruşturmasında sır perdesi aralanıyor (2)
TV yıldızı tavuğu öldüren köpeğin sahibine 615 euro para cezası Almanya'dan Yunanistan açıklaması: Libya konferansına katılması hiç söz konusu olmadı Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Parası için öldürüp testereyle parçalamış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:35:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da bir Türk aracında egzoz gazıyla intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]