Almanya'da bir Türk aracında egzoz gazıyla intihar etti - Son Dakika

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Almanya'da bir Türk aracında egzoz gazıyla intihar etti
6 saat önce
Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı girdiği bunalım sonucu egzoz gazını aracının içine vererek intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı girdiği bunalım sonucu egzoz gazını aracının içine vererek intihar etti.
Olay, Almanya'nın Grömistz şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Mustafa Y.(44) girdiği bunalım sorucu egzoz gazını aracının içine vererek intihar etti. Mustafa Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Mustafa Y.'nin cenazesi Hamburg şehrinden İstanbul aktarmayı olarak uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı'na getirilerek toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine götürüldü. - SAMSUN
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