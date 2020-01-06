Almanya'da bir Türk, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Almanya'da bir Türk, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi

6 saat önce

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Türk kökenli 37 yaşında bir kişinin, polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya'da bir Türk, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi, System.String[]

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Türk kökenli 37 yaşında bir kişinin, polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili yerel basına açıklama yapan Gelsenkirchen polis sözcüsü Christopher Grauwinkel, karakol önünde bekleyen devriye aracına sopayla saldıran kişinin, dur ihtarına uymadığını söyledi.

Grauwinkel, elindeki sopayla polis memuruna da saldırmaya çalıştığını iddia ettiği kişinin, orada bulunan iki polisten biri tarafından vurulduğunu dile getirdi.

Söz konusu kişinin vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandığı bilgisini paylaşan Grauwinkel, olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gelsenkirchen polisi, daha fazla bilgi almak isteyen AA muhabirine, olayın savcılığa intikal ettirildiğini, şu an olayla ve vurulan kişinin kimliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi veremeyeceklerini, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.

Gelsenkirchen, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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