Almanya'da bir Türk, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Almanya'da bir Türk, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi

6 saat önce

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Mehmet Bulğu, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Almanya'da bir Türk, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi, System.String[]

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Mehmet Bulğu, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Gelsenkirchen polis sözcüsü Christopher Grauwinkel, yerel basına yaptığı açıklamada, dün akşam saat 20.00 sıralarında karakol önünde bekleyen devriye aracına sopayla saldıran Bulğu'nun (38), dur ihtarına uymadığını söyledi.

Grauwinkel, Bulğu'nun elindeki sopayla polis memuruna da saldırmaya çalıştığını, bunun üzerine orada bulunan iki polisten biri tarafından vurulduğunu dile getirdi.

Gelsenkirchen polisi, daha fazla bilgi almak isteyen AA muhabirine, olayın savcılığa intikal ettirildiğini ifade ederek, ayrıntılı bilgi veremeyeceklerini, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, düzenlediği basın toplantısında, Gelsenkirchen kentinde polis kurşunuyla yaşamını yitiren Türk vatandaşı Mehmet Bulğu'nun herhangi bir terör bağlantısının tespit edilemediğini açıkladı.

Bakan Reul, Bulğu'nun psikolojik sorunları olduğuna dair emareler bulunduğunu ve olayın çok yönlü olarak araştırıldığını ifade etti.

Öte yandan polis ve savcılığın yaptığı ortak basın açıklamasında, Bulğu'nun geçmişine yönelik yapılan sorgulamada ve evinde yapılan incelemede terörle ilgisinin bulunduğuna dair bir delile ulaşılamadığı kaydedildi.

Alman basınında, Bulğu'nun, tekbir getirerek bıçakla polislere saldırdığı ve olayın bir "terör saldırısı" olabileceği iddia edilmişti.

Polis görgü tanığı arıyor

Gelsenkirchen polisi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayın görgü tanıklarından da yardım talep etti.

Polis, görgü tanıklarının kendilerine başvurarak olayın aydınlatılması için ifade vermelerini istedi.

Bulğu'nun bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Gelsenkirchen, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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