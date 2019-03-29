Son Dakika Haberleri: Almanya'da Birlik Partileri Kan Kaybediyor, Irkçılık Yükseliyor

Almanya'da Birlik Partileri Kan Kaybediyor, Irkçılık Yükseliyor

24 dakika önce

KATILIMCILARA, iki ay sonra yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili ve Brexit olayına nasıl yaklaştıkları sorularını yönelten ZDF, aldığı sonuçları yayınladı.

Almanya'da Birlik Partileri Kan Kaybediyor, Irkçılık Yükseliyor, System.String[]
KATILIMCILARA, iki ay sonra yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili ve Brexit olayına nasıl yaklaştıkları sorularını yönelten ZDF, aldığı sonuçları yayınladı. Sonuçlar, Alman seçmenin Brexit olayıyla yakından ilgilendiğini ortaya çıkarırken, koalisyon hükümeti büyük kanadı Birlik Partilerinin CDU/CSU güncel seçmen desteğinin geçen haftalara göre yüzde 2 oranında zayıfladığını gösterdi.

AfD YÜZDE 10

Haftaya Avrupa Parlamento seçimleri olsa, seçmenin tercihlerinin şu şekilde olacağı açıklandı: CDU/CSU yüzde iki oy kaybıyla yüzde 33, SPD yüzde 18, Yeşiller yüzde 18, Sol Parti yüzde 6, FDP ise yüzde 7 seçmen desteğine sahip. Yabancı ve İslam karşıtı AfD'nin oy oranı yüzde bir artarak, yüzde 10'a ulaşmak üzere.

KRİZİ DOĞRU YÖNETMİYORLAR

Ankette Alman seçmenlerin, İngiltere'nin AB'den ayrılma görüşmeleri süreci Brexit'le ilgili de, krizin yönetimini doğru bulmadıkları ortaya çıktı. ZDF'nin anket sonuçlarında, Brexit'in sonuca ulaşmasına dair tarihin uzatılmasını destekleyenlerin oranı yüzde 25 olarak ortaya çıkarken, yüzde 67 ise bu ertelemeyi kötü buluyor. Katılımcıların yüzde 8'i ise kararsız.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:02 

Parlamento, Avrupa, Güncel
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