Son Dakika Haberleri: Almanya'da bölge valisi evinde ölü bulundu
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Almanya'da bölge valisi evinde ölü bulundu

44 dakika önce

Almanya'da Hessen eyaleti Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin (65) evinde öldü bulunduğu bildirildi.

Almanya'da bölge valisi evinde ölü bulundu, System.String[]
Almanya'da Hessen eyaleti Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin (65) evinde öldü bulunduğu bildirildi.

Ölüm şartlarının belirsizliğinden dolayı, Hessen Eyalet Kriminel Dairesi'nin olaya el koyarak, çok yönlü soruşturma ve araştırmalara başladığı açıklandı.

Fuldaer Zeitung'da yer alan haberde, Bölge Valisi Lübcke'nin, Wolfhagen-Istha kentindeki evinde kafasından tek bir kurşun ile vurularak öldürülmüş halde bulunduğunu yazdı. Haberde cesedin yanında herhangi bir tabancanın da bulunmadığına dikkat çekildi.

Lübcke'nin evinde kafasından tek kurşunla vurularak öldürülme olayıyla ilgili bir açıklama yapan Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, "Çok uzun zamandır tanıdığım Walter'in ölüm haberiyle sarsıldım" dedi.

Valinin ölümüyle ilgili Kassel Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Lübcke'nin inanmak istemedikleri ölüm haberiyle şok geçirdikleri belirtildi.


- Ceylan
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:17 Kaynak: DHA
Kassel, Hessen, Almanya, Dünya
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