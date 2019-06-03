Almanya'da bölge valisi evinde ölü bulundu

Almanya 'da Hessen eyaleti Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'nin (65) evinde öldü bulunduğu bildirildi.

Ölüm şartlarının belirsizliğinden dolayı, Hessen Eyalet Kriminel Dairesi'nin olaya el koyarak, çok yönlü soruşturma ve araştırmalara başladığı açıklandı.

Fuldaer Zeitung'da yer alan haberde, Bölge Valisi Lübcke'nin, Wolfhagen-Istha kentindeki evinde kafasından tek bir kurşun ile vurularak öldürülmüş halde bulunduğunu yazdı. Haberde cesedin yanında herhangi bir tabancanın da bulunmadığına dikkat çekildi.

Lübcke'nin evinde kafasından tek kurşunla vurularak öldürülme olayıyla ilgili bir açıklama yapan Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, "Çok uzun zamandır tanıdığım Walter'in ölüm haberiyle sarsıldım" dedi.

Valinin ölümüyle ilgili Kassel Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Lübcke'nin inanmak istemedikleri ölüm haberiyle şok geçirdikleri belirtildi.

- Ceylan