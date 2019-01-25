Almanya'da Bomba Alarmı
12 dakika önce
Almanya'nın Frankfurt kentinde tren istasyonunda bomba ihbarı üzerine 500 kişi tahliye edildi.
Almanya
'nın Frankfurt
kentinde tren istasyonunda bomba ihbarı üzerine 500 kişi tahliye edildi.
Frankfurt'un güneyindeki tren istasyonunda alınan bomba ihbarı üzerine terminaldeki 500 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Polis
sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 500 kişinin terminalden tahliye edildiği bilgisini doğruladı. İstasyondaki 5 ve 6 numaralı peronların kapatıldığını açıklayan Frankfurt polisi, incelemelerin devam ettiğini belirtti. - FRANKFURT
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:55 Kaynak: İHA
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