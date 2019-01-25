Son Dakika Haberleri: Almanya'da Bomba Alarmı

Almanya'da Bomba Alarmı

12 dakika önce

Almanya'nın Frankfurt kentinde tren istasyonunda bomba ihbarı üzerine 500 kişi tahliye edildi.

Almanya'da Bomba Alarmı, System.String[]
Almanya'nın Frankfurt kentinde tren istasyonunda bomba ihbarı üzerine 500 kişi tahliye edildi.

Frankfurt'un güneyindeki tren istasyonunda alınan bomba ihbarı üzerine terminaldeki 500 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Polis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 500 kişinin terminalden tahliye edildiği bilgisini doğruladı. İstasyondaki 5 ve 6 numaralı peronların kapatıldığını açıklayan Frankfurt polisi, incelemelerin devam ettiğini belirtti. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:55 Kaynak: İHA

Frankfurt, Almanya, 3. Sayfa
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