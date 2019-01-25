Son Dakika Haberleri: Almanya'da Bomba Alarmı

Almanya'da Bomba Alarmı

2 saat önce

Almanya'nın Frankfurt kentinde bir tren istasyonunda bomba ihbarı yapıldı.

Almanya'da Bomba Alarmı, System.String[]
Almanya'nın Frankfurt kentinde bir tren istasyonunda bomba ihbarı yapıldı. Frankfurt'un güneyindeki tren istasyonunda alınan bomba ihbarı üzerine terminaldeki 500 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Polis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 500 kişinin terminalden tahliye edildiği bilgisini doğruladı. İstasyondaki 5 ve 6 numaralı peronların kapatıldığını açıklayan Frankfurt polisi, incelemelerin devam ettiğini belirtti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

Frankfurt, Almanya, Güncel
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