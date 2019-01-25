Almanya'da Bomba Alarmı
2 saat önce
Almanya'nın Frankfurt kentinde bir tren istasyonunda bomba ihbarı yapıldı.
Almanya
'nın Frankfurt
kentinde bir tren istasyonunda bomba ihbarı yapıldı. Frankfurt'un güneyindeki tren istasyonunda alınan bomba ihbarı üzerine terminaldeki 500 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Polis
sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 500 kişinin terminalden tahliye edildiği bilgisini doğruladı. İstasyondaki 5 ve 6 numaralı peronların kapatıldığını açıklayan Frankfurt polisi, incelemelerin devam ettiğini belirtti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:01 Kaynak: İHA
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