Son Dakika Haberleri: Almanya'da Bomba Alarmı! Polis Bölgeye Girişi Kapattı

Almanya'da Bomba Alarmı! Polis Bölgeye Girişi Kapattı

1 saat önce

ÇOK sayıda Türkiye kökenlinin de yaşadığı Gelsenkirchen şehir merkezinde bomba ihbarı yapılınca, polis bir alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgeyi trafiğe kapattı.

Almanya'da Bomba Alarmı! Polis Bölgeye Girişi Kapattı, System.String[]
ÇOK sayıda Türkiye kökenlinin de yaşadığı Gelsenkirchen şehir merkezinde bomba ihbarı yapılınca, polis bir alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgeyi trafiğe kapattı. Burada bulunan mağaza ve iş yerlerini boşalttı. Polis, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşların bomba ihbarının yapıldığı Bahnhoffstrasse, Beskenstrasse, Preutzplatz, Arminstrasse ve Klosterstrasse'nin bulunduğu bölgeye yaklaşmamalarını istedi. Bölgede elektronik eşyaların satıldığı Satürn ile büyük alış veriş merkezi Kaufhof da boşaltıldı. Polis, bölgede özel eğitimli köpeklere şüpheli paket arıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:59 

Gelsenkirchen, Türkiye, Polis, Güncel
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