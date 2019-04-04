Almanya'da Bomba Alarmı! Polis Bölgeye Girişi Kapattı
1 saat önce
ÇOK sayıda Türkiye kökenlinin de yaşadığı Gelsenkirchen şehir merkezinde bomba ihbarı yapılınca, polis bir alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgeyi trafiğe kapattı.
ÇOK sayıda Türkiye
kökenlinin de yaşadığı Gelsenkirchen
şehir merkezinde bomba ihbarı yapılınca, polis bir alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgeyi trafiğe kapattı. Burada bulunan mağaza ve iş yerlerini boşalttı. Polis
, Twitter
üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşların bomba ihbarının yapıldığı Bahnhoffstrasse, Beskenstrasse, Preutzplatz, Arminstrasse ve Klosterstrasse'nin bulunduğu bölgeye yaklaşmamalarını istedi. Bölgede elektronik eşyaların satıldığı Satürn
ile büyük alış veriş merkezi Kaufhof da boşaltıldı. Polis, bölgede özel eğitimli köpeklere şüpheli paket arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:59
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