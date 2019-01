Almanya'da 'Brexit' Endişesi

BREXIT sözleşmesinin İngiltere Parlamentosunda reddedilmesinin ardından Başbakan Theresa May 'in önerilerini beklediklerini ve yola nasıl devam edileceğini İngiliz tarafının söylemesi gerektiğini belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel , ayrılıktan doğacak zararı mümkün olduğunca küçük tutmak istediklerini söyledi. Anlaşmalı bir çözüm bulmak için çalışmaları devam ettireceklerini açıklayan Merkel, "Ancak anlaşmasız bir çözüm için de hazırlıklıyız. Bu nedenle Federal Meclis'te İngiltere'nin anlaşmasız ayrılması durumunda geçerli olacak yasaları görüşeceğiz. Müzakere etmek için hala vaktimiz var. Ancak biz, İngiltere Başbakanı'nın önerilerini bekliyoruz" dedi.'OYUN OYNAMA ZAMANI BİTTİ'Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise (SPD), İngiliz parlamentosunun aldığı kararla milletvekillerinin ne istedikleri ve neyi istemedikleri konusuna bir açıklık getirmediklerini belirtti. İngiltere'nin AB ayrılması konusunda fazla vakti kalmadığını belirten Maas, gelecekte de İngiltere ile AB arasındaki ilişkinin nasıl olacağının çok önemli bir konu olduğunu vurguladı. Maas, "Çözüme ihtiyacımız var. Hızlı bir çözüme. Fazla vaktimiz yok. Şimdi oyun oynama zamanı bitti" ifadelerini kullandı. Maas, İngiltere'nin birlikten ayrılma tarihi olan 29 Mart'ın ertelenmesinin bir opsiyon olup olmayacağına ilişkin de "Buna İngilizler karar verecek. Bu konu dün gündeme gelmedi. Böyle bir başvuru olursa yapıcı bir şekilde ele alırız. Çok kolay olmayacak. Çünkü mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Birçok soru ortaya çıkıyor. Ne kadar erteleyebiliriz? Gidilecek yol nedir?" cevabını verdi. Maas, Almanya'nın 'Sert Brexit' durumu için de yasaları çıkarttığını anlattı. İngiltere Başbakanı Theresa May hakkındaki güven oylamasını ve May'in sunacağı yeni önerileri beklemek gerektiğini ifade eden Maas, May'in devrilmesinin durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini belirtti.'SOĞUKKANLI OLMALIYIZ'Almanya'nın tüm hazırlıkları yaptığını belirten Maliye Bakanı Olaf Scholz da (SPD), "Anlaşmasız bir Brexit, AB için, ama özellikle de İngiltere için tüm ihtimallerin en kötüsü" diye konuştu. CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer de Almanya'nın zor olsa bile soğukkanlılığını koruması gerektiğini söyledi. Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock anlaşmasız Brexit'in sorumsuzluk olacağını ifade ederken, Sol Parti Grup Başkanı Sahra Wagenknecht , May'in yenilgisinin ardından erken seçimlere gidilmesini istedi.