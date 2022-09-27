Almanya aşırı sıcaklar nedeniyle beş büyük buzulundan birini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya aşırı sıcaklar nedeniyle beş büyük buzulundan birini kaybetti

27.09.2022 11:26
Almanya aşırı sıcaklar nedeniyle beş büyük buzulundan birini kaybetti

Almanya'da bu yaz görülen aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen Alpler'deki Güney Schneeferner'in, "buzul" statüsünden çıkarıldığı bildirildi.

Almanya'da bu yaz görülen aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen Alpler'deki Güney Schneeferner'in, "buzul" statüsünden çıkarıldığı bildirildi.

Bavyera Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, Almanya'nın sadece dört büyük buzulu kaldığı belirtildi.

Alman bilim insanları bu ay Güney Schneeferner'in üzerinde yapılan ölçüm çalışmalarının, buzulun dört yılda yarı yarıya küçüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Çalışmada, buzulun çoğu bölgesinin 2 metreden biraz daha kalın olduğu ve artık buzul statüsünden çıkarıldığı aktarıldı.

Uzmanlar, küçülen buz tabakasının bir ila iki yıl içinde tamamen eriyeceği tahmininde bulundu.

Bilim insanları, Avrupa'da yer alan çok sayıda buzulun iklim değişikliği nedeniyle ilerleyen yıllarda yok olmaya mahkum olduğunu ifade ediyor.

YORUMLAR
500
Almanya'da polis, Rus iş adamı Usmanov'un yatında arama yaptı Almanya'da polis, Rus iş adamı Usmanov'un yatında arama yaptı İnegöl mobilyası Almanya'daki fuarda temsil edildi İnegöl mobilyası Almanya'daki fuarda temsil edildi Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Kaynak: AA

Bavyera, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya aşırı sıcaklar nedeniyle beş büyük buzulundan birini kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
17:23 Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı
17:19 HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:20 Kyrie Irving'e 100 milyon dolarlık darbe! Koronavirüs aşısı olmayı reddediyordu
16:13 Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 17:55:50. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya aşırı sıcaklar nedeniyle beş büyük buzulundan birini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement