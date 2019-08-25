Son Dakika Haberleri: Almanya'da bu yıl daha az göçmen bekleniyor
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Almanya'da bu yıl daha az göçmen bekleniyor

43 dakika önce

Almanya'da geçen yıla kıyasla bu yıl ülkeye giren göçmen sayısının azalması bekleniyor.

Almanya'da bu yıl daha az göçmen bekleniyor, System.String[]

Almanya'da geçen yıla kıyasla bu yıl ülkeye giren göçmen sayısının azalması bekleniyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Helmut Teichmann, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, 2019'un Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 69 bin göçmenin ülkeye geldiğini söyledi.

"Mevcut duruma göre bu yıl 140 - 150 bin göçmen bekliyoruz." ifadesini kullanan Teichmann, 2018'de toplam 165 bin göçmenin ülkeye geldiğinin kayıtlara geçtiğine işaret etti.

Öte yandan 2019'da haziran sonuna kadar iltica başvurusu reddedilen 28 bin 500 kişinin sınır dışı edilmesinin planlandığını, ancak sadece 13 bin kişinin sınır dışı edilebildiğini aktaran Teichmann, yaklaşık 15 bin 500 kişinin ise henüz sınır dışı edilmediğini kaydetti.


Bu konuda sorun yaşandığını ifade eden Teichmann bunun başlıca sebebinin iltica başvurusu reddedilenlerin ortadan kaybolması ve bulunamamaları olduğunu belirtti.


Teichmann, haziranda Federal Meclis'te kabul edilen İltica Yasasındaki değişiklikle bu sorunun önüne geçileceğini kaydetti.

Yeni düzenleme, iltica talebi kabul edilmeyip sınır dışı kararı verilen mültecilerin ortadan kaybolmalarının engellenmesi için cezaevinde tutulabilmelerine olanak sağlanıyor.

İçişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:26 Kaynak: AA
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