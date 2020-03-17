Almanya'da bulunan Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da bulunan Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a geldi - Son Dakika

Almanya'da bulunan Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a geldi

6 saat önce

Almanya'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yurda gelmek isteyen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a ulaşırken, yolcular karantinaya alınmak üzere jandarma ve polis eşliğinde otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara götürüldü.

Almanya'da bulunan Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a geldi, System.String[]

Almanya'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yurda gelmek isteyen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a ulaşırken, yolcular karantinaya alınmak üzere jandarma ve polis eşliğinde otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara götürüldü.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan çıkışlı uçuşlar hafta sonu durdurulmuştu. Bu ülkelerde geçici olarak iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için özel seferler konuldu. 9 ülkedeki Türk vatandaşları arasından Türk Büyükelçiliklerine 3 bin 614 kişi yurda dönmek için başvuruda bulundu.

Bu kapsamda başvuran uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

Türk Hava Yolları'nın TK 1630 sefer sayılı uçağıyla yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta bulunan 2'si bebek 108 yolcuyu taşıyan ilk uçak, saat 14.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Havalimanı'nda uçakların inmesi için özel bir bölge oluşturuldu. Bu bölgeye yanaşan uçaklardaki yolcuları, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel korumalı kıyafetleri olan sağlık ekipleri karşıladı.

Ayrıca bu alanda polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından yolcular, jandarma ve polis eşliğinde otobüslerle, İstanbul'da karantina için boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara götürüldü.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkezi olarak açıkladığı Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen ve Dışişleri Bakanlığına isim bildiren vatandaşların, gün içinde Almanya'nın Köln, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg şehirleri ile Fransa'nın Lyon, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Avrupa ülkelerinden 34 uçakla getirilecek 3 bin 614 kişi, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.

Jandarma, İstanbul, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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