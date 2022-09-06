Alman Olimpik Spor Birliği, kulüplere enerji tasarrufu çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Alman Olimpik Spor Birliği, kulüplere enerji tasarrufu çağrısında bulundu

06.09.2022 14:02
Alman Olimpik Spor Birliği, kulüplere enerji tasarrufu çağrısında bulundu

Almanya'da bünyesinde yaklaşık 90 bin kulübü barından Alman Olimpik Spor Birliği (DOSB), üyelerine enerji tasarruf etme çağrısında bulundu.

Almanya'da bünyesinde yaklaşık 90 bin kulübü barından Alman Olimpik Spor Birliği (DOSB), üyelerine enerji tasarruf etme çağrısında bulundu.

DOSB'den yapılan açıklamada, yüzme havuzlarının ve spor tesislerinin tamamen kapanmasını önlemek için spor dernekleri, gelecek aylarda yüzde 20 enerji tasarruf etmeye çağrıldı.

DOSB Başkanı Thomas Weikert, spor kulüplerinin zor durumlarda topluma katkı sağladığını ve bir kez daha sosyal sorumluluk üstlendiğini belirtti.

DOSB Üst Yöneticisi Torsten Burmester de 90 bin spor derneğine üye olan 27 milyon kişin enerji tasarrufu konusunda önemli bir güç oluşturabileceğini ifade ederek, "İki yıldan fazla süren salgından sonra rezervler tükendi ve birçok kulüp patlayan enerji maliyetlerini kaldırmayacak duruma geldi." şeklinde görüş belirtti.

Burmester, siyasetçilerin enerji krizinde, Kovid-19 salgını dönemindeki hataları tekrarlamamalarını dileyerek, "Kulüplerimizin hissedilebilir bir şekilde finansal olarak rahatlamaya ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

DOSB, üye derneklere; enerji tasarrufu sağlamak için kısa duş alma, enerjinin nasıl kullanıldığının raporlanması, gerekli olmayan elektronik cihazların kapatılması, toplu taşıma araçlarının kullanılması gibi bir dizi öneride bulundu.

YORUMLAR
500
Almanya'da fabrika siparişleri altı aydır düşüşte Almanya'da fabrika siparişleri altı aydır düşüşte Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotları 2 günlük grev kararı aldı Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotları 2 günlük grev kararı aldı
Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Olimpik Spor Birliği, kulüplere enerji tasarrufu çağrısında bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:40 Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:02:59. #1.12#
SON DAKİKA: Alman Olimpik Spor Birliği, kulüplere enerji tasarrufu çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement