Almanya'da çaldığı tır ile araçların arasına daldı: 9 yaralı

Almanya 'da Suriye uyruklu bir kişi, çaldığı TIR ile trafikteki diğer araçların arasına daldı. Sürücü dahil 9 kişinin yaralandığı olay sonrası Suriyeli'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Olay, Hesse eyaletine bağlı Limburg şehrinde meydana geldi. Dün akşam yerel saatle 17.20'de Suriye uyruklu olduğu belirtilen 32 yaşındaki bir adam, bir TIR çalarak, trafikteki diğer araçların arasına daldı. Olayda, biri ağır olmak üzere sürücünün de dahil olduğu en az 9 kişinin yaralandığı ve yaralıların olay yerine sevk edilen ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Polis, Suriye uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Öte yandan bazı yerel medya kaynakları, polisin olayda bir 'terör şüphesi' olup olmadığını araştırdığını yazdı.

