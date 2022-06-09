Almanya'da çalınan lüks otomobil Kayseri'de bulundu

Almanya 'da çalınan lüks otomobil, oto hırsızlık polisleri tarafından Kayseri 'de bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Almanya, Güncel, Son Dakika

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