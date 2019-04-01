Son Dakika Haberleri: Almanya'da Çalışan Vatandaşlar Haklarını Türkiye'de Kullanabilecek

Almanya'da Çalışan Vatandaşlar Haklarını Türkiye'de Kullanabilecek

1 saat önce

Bilecik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da çalışan vatandaşların sosyal güvenlik haklarının Türkiye'de kullanabilecekleri belirtildi.

Almanya'da Çalışan Vatandaşlar Haklarını Türkiye'de Kullanabilecek, System.String[]
Bilecik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da çalışan vatandaşların sosyal güvenlik haklarının Türkiye'de kullanabilecekleri belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Adem Bedir, "01 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Almanya'da çalışan vatandaşlarımız ile bu kişilerin aile bireyleri sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de de kullanma hakkına sahiptirler.Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında 9-11 Nisan 2019 tarihleri arasında Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde Türkiye-Almanya danışma günleri düzenlenecektir. Danışma Günlerinden Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Yalova illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabileceklerdir. Danışma Hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına (yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar) ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:47 Kaynak: İHA

Bilecik, Türkiye, Almanya, Yaşam
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