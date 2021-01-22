Almanya'da cami cemaatine Kovid-19 ile mücadele kapsamında hijyen paketi dağıtıldı - Son Dakika

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl beldesinde, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle hijyen paketi dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Brühl Camisi cemaatine cuma namazı çıkışında dağıtılan paketlerde, hijyen malzemeleri ve maske yer aldı.

WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin İmatoğlu, kurum olarak Kovid-19 ile mücadele etmek amacıyla salgının başladığı günden beri çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dünya genelinde yardım çalışması başlattıklarını belirten İmatoğlu, "Salgından büyük ölçüde etkilenen ülke ve bölgelere çeşitli yardımlar ulaştırdı. Bilhassa sağlık sistemleri zayıf olan Afrika ülkelerine hijyen paketi yardımı yapıldı. Yardım çalışmaları çerçevesinde Kenya, Burkina Faso, Sudan, Moritanya, Ruanda, Fas gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra Arnavutluk, Keşmir, Endonezya, Sri Lanka ve Lübnan'a hijyen malzemesi ulaştırıldı. Çoğunluğunu Suriyeli mültecilerin oluşturduğu Lübnan Arsal Kampı'nda hijyen paketi yardımı gerçekleştirildi." dedi.