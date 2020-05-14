Almanya'da cami derneğinin ürettiği maskeler belediyeye bağışlandı - Son Dakika

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami derneği ürettiği maskeleri korona virüs salgını ile mücadeleye destek olmak için belediyeye bağışladı.



Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya'da Türk vatandaşları ihtiyaç sahiplerine yardımlarına ve desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinde bulunan Soest ilçesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Cami'sinin derneği ürettiği maskeleri korona virüs salgını ile mücadeleye destek olmak amacı ile belediyeye bağışladı. Mimar Sinan Cami'si Dernek Başkanı Seyit Ali Yıldırım, din görevlisi Şevki Çalışkan ve kadınlar kolunun destekleri ile korona virüs salgını ile mücadeleye destek olmak amacı ile üretilen yüzlerce maske Soest Belediye Başkanı Dr. Eckhard Ruthemeyer'e gönderildi.



Başkan Ruthemeyer, bu anlamlı destekten ötürü emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarken, yaşanan bu zor süreçte bu bağışın çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Ruthemeyer, maskelerin Soest şehrindeki ilköğretim okullarına, öğretmenlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını duyurdu.



Öte yandan Dernek Başkanı, emniyetin, yaşlı bakım evlerinin, okulların ve benzeri kurumların taleplerine ve ihtiyaçlarına göre maske yapıldığını belirterek, "Cami derneği olarak yaşadığımız şehirde en büyük ihtiyaç maske, bizlerde belediyemize desteğimiz olsun düşüncesiyle bu bağışı yaptık" dedi. - KÖLN