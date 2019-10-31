Son Dakika Haberleri: Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi
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Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi

6 saat önce

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Wassenberg beldesinde bir cami, dışkı sürülerek kirletildi.

Almanya'da cami dışkı sürülerek kirletildi, System.String[]

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Wassenberg beldesinde bir cami, dışkı sürülerek kirletildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wassenberg Selimiye Camisi'ne ikindi namazının ardından yerel saatle 16.00 sularında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda ibadethanenin kadın ve erkek giriş kapısına dışkı sürüldü.

Olayın cemaat tarafından yaklaşık yarım saat sonra fark edilmesiyle konu polise bildirildi.

Wassenberg Selimiye Camisi Dernek Başkanı Süleyman Börek, daha önce de camilerine saldırı yapıldığını belirterek saldırgan ya da saldırganların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.

Camide incelemede bulunan polis soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Selimiye Camisi, Ren Vestfalya, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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