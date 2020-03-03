Almanya'da cami duvarına tehdit mesajı yazıldı - Son Dakika
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Almanya'da cami duvarına tehdit mesajı yazıldı

12 dakika önce

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Pfaffenhofen beldesindeki bir caminin duvarına, sprey boyayla tehdit mesajı yazıldı.

Almanya'da cami duvarına tehdit mesajı yazıldı, System.String[]

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Pfaffenhofen beldesindeki bir caminin duvarına, sprey boyayla tehdit mesajı yazıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Pfaffenhofen Camisi'ne gece 04.00 sularında gelen bir kişinin duvara yazdığı tehdit mesajı, camiye ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarına göre, kimliği belirsiz kişinin 1 dakika gibi kısa sürede tehdit mesajları yazdıktan sonra camiden hızla ayrıldığı belirtildi.

Cami derneği tarafından intikal ettirilen olayın ardından polisin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bavyera, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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