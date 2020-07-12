Almanya'da cami inşaatında çalışan işçi minarede baygınlık geçirdi - Son Dakika

Almanya'da cami inşaatında çalışan işçi minarede baygınlık geçirdi
Almanya'da cami inşaatında çalışan işçi minarede baygınlık geçirdiİskender Güngör, BRÜHL (DHA)- Almanya'nın Köln kentinde inşaat halindeki caminin yapımı sırasında çatı katında fenalaşan Alman işçi hastaneye kaldırıldı.
Almanya'da cami inşaatında çalışan işçi minarede baygınlık geçirdi
İskender Güngör, BRÜHL (DHA)- Almanya'nın Köln kentinde inşaat halindeki caminin yapımı sırasında çatı katında fenalaşan Alman işçi hastaneye kaldırıldı.
Almanya'nın Köln kentindeki Brühl kasabasında yapımı süren caminin çatısında Almanyalı işçi aniden fenalaştı. Ankara'dan getirilen 'alem'in minareye yerleştirildiği sırada fenalaşan işçiye ilk müdahale cami inşaatındaki işçilerden geldi. Baygınlık geçiren işçi itfaiyenin yardımıyla aşağıya indirilerek, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Hastaneden verilen bilgiye göre, işçinin aşırı yorgunluktan bayılmış olabileceğini ifade edildi. Öte yandan, 5 dönüm arsa üzerine yapılan cami külliyesinin önümüzdeki yıl hizmete açılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:38 Kaynak: DHA
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