Almanya'da cami kundakçısına hapis cazası - Son Dakika
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Almanya'da cami kundakçısına hapis cazası

6 saat önce

Almanya'da cami kundakçısına hapis cazasıİskender Güngör/HAGEN (DHA) - Almanya'nın Hagen şehrinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Ulu Cami'yi kundaklayan saldırgan Castrop Rauxel, 3,5 yıl hapis cazasına çarptırıldı.

Almanya'da cami kundakçısına hapis cazası

İskender Güngör/HAGEN (DHA) - Almanya'nın Hagen şehrinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Ulu Cami'yi kundaklayan saldırgan Castrop Rauxel, 3,5 yıl hapis cazasına çarptırıldı.

Saldırı geçtiğimiz yıl 25 Mayıs'ta Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Hagen şehrinde bulunan IGMG teşkilatına bağlı Ulu Cami'ne yapıldı. Yerel saatle 10.00'da gerçekleşen olayda, 53 yaşındaki Castrop Rauxel isimli saldırgan cami önündeki çöp bidonlarını ateşe verdikten sonra kaçtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, saldırganın yanında iki köpeği ile cami önüne geldiği; ayrıldıktan sonra da yangın çıktığı görüldü. Olaydan bir gün sonra bir Türk tarafından teşhis edilen saldırgan bölgeye yakın olan cemaat üyeleri tarafından Hagen Tren İstasyonu'nda yakalanarak polise teslim edildi. Ancak, saldırgan savcılık sorgulamasının ardından serbest bırakıldı.

Cami yönetimi ve bölgedeki Türklerin, suçun ortada olduğu ve güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin açıkça görüldüğüne yönelik itirazları üzerine saldırgan Castrop Rauxel, yeniden gözaltına alındı. 16 Temmuz 2019'dan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan saldırgan bugün Hagen'de hakim karşısına çıkartıldı. Castrop Rauxel savunmasında, yanlışlıkla yaktığını ifade ettiği alanın cami olduğunu bilmediğini' söyledi. Cami tabelasının net bir şekilde ortada bulunduğunu belirten hakim, yangını kasıtlı çıkarttığını belirttiği saldırgan Castrop Rauxel'e 'kundakçılık' suçlamasında 3,5 yıl hapis cezası verdi.

Almanya'da cami kundakçısına hapis cazası

Almanya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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