Almanya'da cami kundakçısına hapis cezası (2) - Yeniden - Son Dakika

Editörlerin dikkatine:

'Almanya'da cami kundakçısına hapis cezası' haberimizde 'saldırganın ismi' verilmiştir. Yazılan isim bir şehir adıdır ve sehven yazılmıştır. Yeni metinde gerekli düzeltme yapılmış olup; ilgili gelişmeyle alakalı bu haberin dikkate alınmasını rica ederiz.

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İskender Güngör/ HAGEN - Almanya'nın Hagen şehrinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Ulu Cami'yi kundaklayan saldırgan 3,5 yıl hapis cazasına çarptırıldı.

Saldırı geçtiğimiz yıl 25 Mayıs'ta Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Hagen şehrinde bulunan IGMG teşkilatına bağlı Ulu Cami'ne yapıldı. Yerel saatle 10.00'da gerçekleşen olayda, 53 yaşındaki saldırgan cami önündeki çöp bidonlarını ateşe verdikten sonra kaçtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, saldırganın yanında iki köpeği ile cami önüne geldiği; ayrıldıktan sonra da yangın çıktığı görüldü. Olaydan bir gün sonra bir Türk tarafından teşhis edilen saldırgan bölgeye yakın olan cemaat üyeleri tarafından Hagen Tren İstasyonu'nda yakalanarak polise teslim edildi. Ancak, saldırgan savcılık sorgulamasının ardından serbest bırakıldı.

Cami yönetimi ve bölgedeki Türklerin, suçun ortada olduğu ve güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin açıkça görüldüğüne yönelik itirazları üzerine saldırgan yeniden gözaltına alındı. 16 Temmuz 2019'dan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan saldırgan Hagen'de hakim karşısına çıkartıldı. Saldırgan savunmasında, yanlışlıkla yaktığını ifade ettiği alanın cami olduğunu bilmediğini' söyledi. Cami tabelasının net bir şekilde ortada bulunduğunu belirten hakim, yangını kasıtlı çıkarttığını belirttiği saldırgana 'kundakçılık' suçlamasıyla 3,5 yıl hapis cezası verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hagen Ulu Cami Başkanı Ömer Oral'ın değerlendirmeleri

-IGMG Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Murat Gümüş 'ün değerlendirmeleri

-Olayın arşiv görüntüleri

(DGS SAATİ: 22.39 - Tarih: 17.02.2020 - Haber Kodu : 200217222)