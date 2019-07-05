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Almanya'da cami saldırısı

1 saat önce

Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Schleswig kasabasındaki bir camide Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete atan saldırganlar, muslukları çıkarıp sabunlukları kırarak camiye zarar verdi.

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Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Schleswig kasabasındaki bir camide Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete atan saldırganlar, muslukları çıkarıp sabunlukları kırarak camiye zarar verdi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Schleswig Veysel Karani Camisi'ne çarşamba günü 9.30-11.00 saatleri arasında yapılan saldırı, Flensburg Emniyet Müdürlüğünün bugün yayımladığı basın bülteniyle ortaya çıktı.
Camiye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, Kur'an-ı Kerim'i paramparça ederek tuvalete attığı, musluk ve sabunlukları kırarak hasara neden olduğu kaydedildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, camiye yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, olayın aydınlatılması için çevre sakinlerinden yardım istendi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:58 Kaynak: AA
Schleswig, Almanya, Güncel
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