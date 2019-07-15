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Almanya'da cami saldırısı

5 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde bir camiye giren kimliği belirsiz kişilerce hizmet binasına zarar verildi, yardım kutuları kırıldı.

Almanya'da cami saldırısı, System.String[]
Almanya'nın Köln kentinde bir camiye giren kimliği belirsiz kişilerce hizmet binasına zarar verildi, yardım kutuları kırıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Chorweiler Camisi'ne giren 3 kişi camiye maddi zarar verdi.
Güvenlik kamerasının kaydettiği saldırganlar yönetim odası ve hizmet binasına zarar verdi, yardım kutularını kırıp kaçtı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Köln, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:23 Kaynak: AA
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