Almanya'da cami yakınındaki aydınlatma direğine İslamofobik yazılar yazıldı - Son Dakika

Almanya'da cami yakınındaki aydınlatma direğine İslamofobik yazılar yazıldı

20.11.2020 20:31
Almanya'da cami yakınındaki aydınlatma direğine İslamofobik yazılar yazıldı, System.String[]

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Sulz am Neckar beldesinde, bir caminin bulunduğu cadde üzerindeki aydınlatma direğine, ırkçı ifadelerin yanı sıra İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretlerin yer aldığı kağıtlar yapıştırıldı.

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Sulz am Neckar beldesinde, bir caminin bulunduğu cadde üzerindeki aydınlatma direğine, ırkçı ifadelerin yanı sıra İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretlerin yer aldığı kağıtlar yapıştırıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Hz. Ömer Camisi'nin karşısındaki aydınlatma direğine yapıştırılan kağıtlarda, Müslümanlar aleyhine çirkin ifadeler kullanılırken, "Almanya Almanlarındır", "Yabancılar defolun" şeklinde ırkçı ifadeler yer aldı.

Sulz am Neckar DİTİB Hz. Ömer Camisi Dernek Başkanı Ali İpekçioğlu, cami derneklerinin 35 yıl önce kurulduğunu ve şimdiye dek hiç böyle bir olayla karşılaşmadıklarını, bu saldırının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Cuma namazı çıkışında yazıların cemaat tarafından fark edilerek polise bilgi verildiğini belirten İpekçioğlu, aydınlatma direğinin camilerine 8-10 metre mesafede olduğunu, saldırganı görmediklerini kaydetti.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Baden-Württemberg, Almanya, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da cami yakınındaki aydınlatma direğine İslamofobik yazılar yazıldı - Son Dakika


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