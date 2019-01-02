Almanya'da Cami Yandı
1 saat önce
ALMANYA'nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Ebersbach kentinde İslam Kültür Merkezi'ne bağlı caminin çatı katında çıkan yangın korkuttu.
ALMANYA'nın Baden Württemberg
eyaletine bağlı Ebersbach kentinde İslam Kültür Merkezi'ne bağlı caminin çatı katında çıkan yangın korkuttu. Sabah
10.45'te çıkan yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. 2 bin civarında Türk'ün yaşadığı Ebersbach'ta yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı.
KUNDAKLAMA DA İHTİMAL DAHİLİNDE
Olayın ardından Stuttgart
Başkonsolosu Erkan Öner, Ebersbach'a gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Öner yangının çıkış nedeninin bir an önce belirlenmesini isterken yangında herhangi bir vatandaşımızın yaralanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Polis
kundaklama dahil bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini aktardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:10
Kabe İçin Tesettüre Giren Ünlü Sunucu, Takipçilerini Mest Etti!
Mali'de Fulani Kabilesine Silahlı Saldırı: 37 Ölü
Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücü, Diğer Sürücüler Tarafından Kurtarıldı
Şenol Güneş'in İsteğiyle Quaresma ve Larin Kadroya Döndü