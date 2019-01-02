Son Dakika Haberleri: Almanya'da Cami Yandı

Almanya'da Cami Yandı

1 saat önce

ALMANYA'nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Ebersbach kentinde İslam Kültür Merkezi'ne bağlı caminin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

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ALMANYA'nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Ebersbach kentinde İslam Kültür Merkezi'ne bağlı caminin çatı katında çıkan yangın korkuttu. Sabah 10.45'te çıkan yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. 2 bin civarında Türk'ün yaşadığı Ebersbach'ta yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı.

KUNDAKLAMA DA İHTİMAL DAHİLİNDE

Olayın ardından Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner, Ebersbach'a gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Öner yangının çıkış nedeninin bir an önce belirlenmesini isterken yangında herhangi bir vatandaşımızın yaralanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Polis kundaklama dahil bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini aktardı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:10 

Sabah, Baden-Württemberg, Güncel
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