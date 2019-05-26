Son Dakika Haberleri: Almanya'da cami yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Almanya'da cami yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

5 saat önce

Almanya'nın Hagen kentindeki bir camide çıkan yangınla ilgili 52 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'da cami yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı, System.String[]
Almanya'nın Hagen kentindeki bir camide çıkan yangınla ilgili 52 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Hagen polisinden yapılan açıklamada, Elberfelder Caddesi'ndeki yangınla ilgili çevrede yaşayanların ihbarı üzerine yakalanıp gözaltına alınan kişinin iki köpeğiyle merkez tren istasyonunda yaşayan evsiz bir adam olduğu kaydedildi.
Açıklamada, olayla ilgili Hagen savcılığı ve polisince soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hagen Ulu Cami'ye yönelik dün yerel saatle 10.00'da düzenlenen saldırıda, cami önündeki çöp bidonları ve kartonların ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında camide maddi hasar meydana gelmişti.
Yangın esnasında caminin üst katındaki çocuklar ve aileler tahliye edilirken, şans eseri yaralanma ya da can kaybı olmamıştı.
Yangın sonrası güvenlik kameralarından alınan görüntülerde, şüphelinin caminin girişine geldiği görülüyor. Görgü tanıkları, şüphelinin olay yerinden ayrılmasının ardından yangının başladığını belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:27 Kaynak: AA
Almanya, Güncel
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