Son Dakika Haberleri: Almanya'da Camiler Daha Fazla Korunmalı"

Almanya'da Camiler Daha Fazla Korunmalı"

1 saat önce

Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, Almanya'daki camilerin daha fazla korunması gerektiğini söyledi.

Almanya'da Camiler Daha Fazla Korunmalı
Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, Almanya'daki camilerin daha fazla korunması gerektiğini söyledi.

Mazyek, ZMD Genel sekreteri Abdussamed El Yazidi ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Yeni Zelanda'daki İslam karşıtı terör saldırısı sonrası Müslümanlar arasında bazı tedirginlikler olduğunu kaydetti.

Mazyek, "Bence Yeni Zelanda bir uyanış çağrısı. Birçok veli bize gelerek çocuklarını camiye getirmekten çekindiklerini söylüyor. Bu nedenle camiler daha fazla korunmalı. Bunun nasıl olacağı konusu ise güvenlik birimlerinin alanı." dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i durumu ciddiye almasından dolayı öven Mazyek, ancak güvenlik meselesinin tam olarak eyaletleri ilgilendirmesi nedeniyle tüm eyalet bakanlarının bir araya gelerek konuyu görüşmeleri gerektiğini vurguladı.

Aiman Mazyek ayrıca, Almanya'da son dönemde yüzlerce siyasetçi, gazeteci ve avukata gönderilen aşırı sağcı tehdit mektuplarından kendilerine de geldiğini ifade etti.

ZMD Başkanı, ibadethanelere 2017 yılında binin üzerinde aşırı sağcı saldırı yapıldığına, bu yıl ise şu ana kadar yaklaşık 20 saldırının kayıtlara geçtiğine dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:55 Kaynak: AA

Abdulbasit Abdussamed, Berlin, Merkez, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:21:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Camiler Daha Fazla Korunmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]