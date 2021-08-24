Almanya'da camiler, Kovid-19 salgını sonrası yüz yüze eğitime hazırlanıyor - Son Dakika

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) yaz tatilinin sona ermesiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cami derneklerinde bu hafta sonu başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sınıflar temizlenip, dezenfekte edilmeye başlandı.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde sınıflar eğitime hazır hale getirildi.

Genel Merkezden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, salgının kontrol altına alınmasıyla başlayan "yeni normal" dönemle Kur'an kurslarında yüz yüze eğitimin de yeniden başladığını söyledi.

Teşkilata bağlı cami derneklerinde salgının önlenmesi için her türlü önlemi aldıklarına işaret eden Türkmen, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek bu süreci yürüteceğiz. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitimlerini alabilmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Velilerimizin de hassas davranmalarını istirham ediyoruz." ifadesini kullandı.