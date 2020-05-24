Almanya'da camilerde ve futbol sahalarında bayram namazı kılındı - Son Dakika

Almanya'da camilerde ve futbol sahalarında bayram namazı kılındı

İskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA)- Almanya'da yaşayan Müslümanlar, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bayram namazlarını, dezenfekte edilen camilerde ve izin alınan stadyumlarda kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Köln Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi, bayram namazı için en çok kişinin gittiği cami oldu. Köln'ün Ehrenfeld semtinde bulunan caminin görevlileri, camiye gelen cemaate izdiham olmaması ve virüsün yayılma riskine karşı sosyal mesafe konusunda sürekli uyarıda bulundu.

MÜSLÜMANLAR TÜRK CAMİLERİNE KOŞTU

Cami içerisinde, avluda ve çevresinde boş olan tüm alanlarda mesafe korunarak bayram namazı kılındı. Tüm Almanya camilerinde olduğu gibi Köln Merkez Camisi'ne gelen Müslümanların, girişte isimleri kayıt edildi. Maske ve seccadesini getirmeyenler ise içeriye alınmadılar. Almanya'ya mülteci olarak gelen diğer milletlerden olan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Görüşe ait Türk camilerinde namazlarını kıldı.

DİTİB BAŞKANI SOSYAL MESAFE UYARISI YAPTI

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, Ramazan Bayramı namazını cemaat yoğunluğu sebebiyle iki defa, sosyal mesafe kuralları kapsamında kılacaklarını ifade etti. Türkmen, 'Yoğunluğu önleme adına böyle bir tedbir aldık. Normal zamanlarda dopdolu olan camimizde yoğunluğu azaltmak için camiye gelen cemaatimizden anlayış göstermelerini ümit ediyoruz. Yaklaşık iki aydır camilerden uzak, sınırlı da olsa cemaatimizle namaz kılabildiğimiz için Allah'a şükrediyoruz' dedi ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Köln yakınlarındaki Bürühl kentindeki Müslümanlar, Schildgesstr 110'daki stadyumun futbol sahasında bayram namazını kıldı. Futbol sahasına maskeli gelen 600 Müslüman, yanlarında getirdiği seccadeleriyle 1,5 metre sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

ALMANYA CUMHURBAŞKANINDAN MESAJ

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Müslümanların bayramını Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınladığı mesajla kutladı.

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANI BAYRAMI KUTLADI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yayınladığı mesajda, 'Yurt dışındaki her bir vatandaşımızın, kıymetli milletimizin, gönül coğrafyamızın, uluslararası öğrencilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlık için huzur ve esenlik diliyorum' dedi.