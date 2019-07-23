Son Dakika Haberleri: Almanya'da camilere yapılan bomba ihbarlarına bir yenisi daha eklendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Almanya'da camilere yapılan bomba ihbarlarına bir yenisi daha eklendi

1 saat önce

Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı.

Almanya'da camilere yapılan bomba ihbarlarına bir yenisi daha eklendi, System.String[]
Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı.

"Combat18" adlı neo-Nazi terör örgütü imzasıyla gönderilen elektronik postada 2 kilogram ağırlığındaki el yapımı bombanın saat 15.45'te patlatılacağı ifade edildi. Almanya'da son iki haftada camilere yönelik yapılan bomba ihbarları cami cemaatlerini de endişelendiriyor. E-mail yoluyla alınan bomba tehdidi cami yetkilileri tarafından polise bildirildi. - BERLİN
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
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