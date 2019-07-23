Almanya'da camilere yapılan bomba ihbarlarına bir yenisi daha eklendi
1 saat önce
Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı.
Almanya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
'nın Villingen-Schwenningen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı.
"Combat18" adlı neo-Nazi terör örgütü imzasıyla gönderilen elektronik postada 2 kilogram ağırlığındaki el yapımı bombanın saat 15.45'te patlatılacağı ifade edildi. Almanya'da son iki haftada camilere yönelik yapılan bomba ihbarları cami cemaatlerini de endişelendiriyor. E-mail yoluyla alınan bomba tehdidi cami yetkilileri tarafından polise bildirildi. - BERLİN
DenizBank Genel Müdürü Ateş: TL faizlerinde gerileme olacak Türk ve Amerikalı bilim insanlarından Trakya'da Batı Nil Virüsü araştırması Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi Tuba Ünsal, elinde silahla verdiği pozu paylaştı