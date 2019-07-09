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Almanya'da camiye bomba ihbarı

54 dakika önce

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ve Merkez Cami, bomba ihbarı sebebiyle boşaltıldı.

Almanya'da camiye bomba ihbarı, System.String[]
Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ve Merkez Cami, bomba ihbarı sebebiyle boşaltıldı.

Köln polisinin yaptığı açıklamaya göre, kuruluşun elektronik posta adresine gelen bomba ihbarının polise intikal ettirilmesiyle güvenlik önlemleri alındı. Caminin bulunduğu bölge trafiğe kapatılırken, 3 ve 4 numaralı tramvay seferleri durduruldu. Polis caminin de içinde olduğu genel merkez yerleşkesinde bomba uzmanı ekip ile arama çalışmalarına başladı. - KÖLN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:31 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Köln, 3. Sayfa
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