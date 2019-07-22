Son Dakika Haberleri: Almanya'da camiye bomba ihbarı
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Almanya'da camiye bomba ihbarı

27 dakika önce

Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye bomba ihbarı yapıldı.

Almanya'da camiye bomba ihbarı, System.String[]
Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye bomba ihbarı yapıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ne bugün yerel saatle 10.20'de yapılan ihbar sonucu polisin cami çevresine güvenlik şeridi çekerek bomba araması yaptığı bildirildi.
Combat18 imzasıyla gönderilen elektronik postada "Caminin ana giriş kapısına yerleştirdiğimiz TATP bombası saat 15.45'te patlayacak." ifadesi yer aldı.
Gelen elektronik postanın polise bildirilmesinin ardından güvenlik amacıyla cami tahliye edilerek arama yapıldı.
Almanya'da son 2 haftada camilere yönelik beş bomba ihbarı, üç saldırı gerçekleşti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:36 Kaynak: AA
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