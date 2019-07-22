Almanya'da camiye bomba ihbarı
2 saat önce
Almanya'nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Merkez Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı.
Almanya
'nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Merkez Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:57
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