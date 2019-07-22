Son Dakika Haberleri: Almanya'da camiye bomba ihbarı
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Almanya'da camiye bomba ihbarı

2 saat önce

Almanya'nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Merkez Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı.

Almanya'da camiye bomba ihbarı, System.String[]
Almanya'nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Merkez Camisi'ne bomba ihbarı yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:57 
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