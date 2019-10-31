Almanya'da, camiye dışkılı saldırı

İskender GÜNGÖRKÖLN (DHA)- Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Wassenberg beldesindeki Selimiye Camii'nin girişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışkı ile kirletildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wassenberg Selimiye Camii'ne, ikindi namazının ardından saat 16.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce caminin giriş kapılarını dışkı ile kirletti. Durumun, fark edilmemesi üzerine polis haber verildi. İhbar üzerine camiye gelen ekipler, olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlatarak, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Wassenberg Selimiye Camii Dernek Başkanı Süleyman Börek, daha önce de camilerine saldırı yapıldığını belirterek, saldırgan ya da saldırganların yakalanmasını istedi.