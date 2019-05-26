Son Dakika Haberleri: Almanya'da camiye düzenlenen saldırıda 1 kişi gözaltına alındı

Almanya'da camiye düzenlenen saldırıda 1 kişi gözaltına alındı

9 saat önce

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Hagen şehrinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Hagen Ulu Camii'ne yapılan saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Almanya'da camiye düzenlenen saldırıda 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Almanya'nın Kuzey- Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Hagen şehrinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Hagen Ulu Camii'ne yapılan saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hagen şehrinde dün Hagen Ulu Camii'ne gündüz düzenlenen molotoflu saldırıyla ilgili 52 yaşındaki Alman uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Camiye ait güvenlik kameralarındaki görüntülerin yayınlanmasının ardından polise yapılan ihbarla yanında iki köpeği bulunan şüphelinin akşam saatlerinde Hagen tren istasyonunda yakalandığı belirtildi. Şüphelinin Castrop-Rauxel şehrinde yaşadığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ifade edilirken, savcılık saldırganın sorgusunun devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Hagen Ulu Camii önünde çok sayıda vatandaş saldırıyı protesto etti. - HAGEN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:18 Kaynak: İHA
Ren Vestfalya, Almanya, 3. Sayfa
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