Almanya'da camiye tehdit mektubu - Son Dakika

Almanya'da camiye tehdit mektubu

06.11.2020 20:25
Almanya'da camiye tehdit mektubu, System.String[]

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camii'ne tehdit mektubu gönderildi.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camii'ne tehdit mektubu gönderildi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Hüfingen beldesinde DİTİB'e bağlı Mescid-i Aksa Camii'ne posta yoluyla tehdit içerikli mektup gönderildi. Dernek başkanı Hakan Taşdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "1996 yılında kurulan ve 230 üyesi bulunan cami derneğiyiz. İlk defa böyle bir saldırının olması açıkçası bizleri üzdü. Yerel yönetimlerle, komşularımızla yakın ilişkiler içerisindeyiz. Kapımız herkese açık olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerde başta komşularımız olmak üzere okullardan ziyaretçi gruplarını ağırlıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı duyuruldu.


Almanya'da camiye tehdit mektubu
Almanya'da camiye tehdit mektubu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Baden-Württemberg, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya'da camiye tehdit mektubu - Son Dakika


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