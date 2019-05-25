Almanya'da camiye kundaklama girişimi

Almanya'nın Hagen kentinde bir cami bu sabah saat 10.00 civarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılarak kundaklanmak istendi.İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hagen Ulu Cami'ye yönelik düzenlenen saldırıda, cami önündeki çöp bidonları ve kartonlar ateşe verildi, çıkan yangın sonucu camide maddi hasar oluştu.Cemiyet Başkanı Ömer Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami girişindeki 6 çöp bidonunda başlatılan yangının camiye büyük ölçüde maddi zarar verdiğini söyledi.Saldırı sonrası can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Oral, "Caminin özellikle girişinde büyük hasar oluştu. Sis ve duman camiye doldu ve camideki tüm eşyalar mahvoldu. İtfaiye ve polis teşkilatı geldi. Güvenlik kamerasını incelediğimizde bir kişinin iki köpeği ile caminin girişine geldiği ve cebinden birşeyler çıkardığı görülüyor. Kameranın görüntü açısından çıkıyor ateşe verdiği görülmüyor ama oradan ayrılınca yangın çıkıyor." dedi.Bu tür olaylardan üzüntü duyduklarını ancak bunların kendilerini yıldırmayacağını belirten Oral, "Mesela özellikle camiyse ve İslamsa, mesela Avrupa'da dinimizi yaşatmaksa bu tür saldırılar bizi yolumuzdan alı koymaz, aksine ısrarla yolumuza devam ederiz. Çevremizdeki insanlara ulaşıp hep birlikte kendimizi ve dinimizi daha iyi tanıtmamız gerekir." ifadelerini kullandı.Yangın esnasında caminin üst katında bulunan çocuklar ve aileler tahliye edilirken, saldırıdan şans eseri kimsenin zarar görmediği bildirildi.Olay sonrası polisin camide inceleme yapıp soruşturma başlattığı kaydedildi.