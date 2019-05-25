Son Dakika Haberleri: Almanya'da camiye kundaklama girişimi

Almanya'da camiye kundaklama girişimi

2 saat önce

Almanya'nın Hagen kentinde bir cami bu sabah saat 10.00 civarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılarak kundaklanmak istendi.

Almanya'nın Hagen kentinde bir cami bu sabah saat 10.00 civarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılarak kundaklanmak istendi.
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hagen Ulu Cami'ye yönelik düzenlenen saldırıda, cami önündeki çöp bidonları ve kartonlar ateşe verildi, çıkan yangın sonucu camide maddi hasar oluştu.
Cemiyet Başkanı Ömer Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami girişindeki 6 çöp bidonunda başlatılan yangının camiye büyük ölçüde maddi zarar verdiğini söyledi.
Saldırı sonrası can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Oral, "Caminin özellikle girişinde büyük hasar oluştu. Sis ve duman camiye doldu ve camideki tüm eşyalar mahvoldu. İtfaiye ve polis teşkilatı geldi. Güvenlik kamerasını incelediğimizde bir kişinin iki köpeği ile caminin girişine geldiği ve cebinden birşeyler çıkardığı görülüyor. Kameranın görüntü açısından çıkıyor ateşe verdiği görülmüyor ama oradan ayrılınca yangın çıkıyor." dedi.
Bu tür olaylardan üzüntü duyduklarını ancak bunların kendilerini yıldırmayacağını belirten Oral, "Mesela özellikle camiyse ve İslamsa, mesela Avrupa'da dinimizi yaşatmaksa bu tür saldırılar bizi yolumuzdan alı koymaz, aksine ısrarla yolumuza devam ederiz. Çevremizdeki insanlara ulaşıp hep birlikte kendimizi ve dinimizi daha iyi tanıtmamız gerekir." ifadelerini kullandı.
Yangın esnasında caminin üst katında bulunan çocuklar ve aileler tahliye edilirken, saldırıdan şans eseri kimsenin zarar görmediği bildirildi.
Olay sonrası polisin camide inceleme yapıp soruşturma başlattığı kaydedildi.
Almanya'da camiye kundaklama girişimi
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:23 Kaynak: AA
Sabah, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eljif Elmas'ın Babası, Dev Kulüplerin İlgisini Doğruladı Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:33:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da camiye kundaklama girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]