Almanya'da camiye mermili tehdit mesajı gönderildi - Son Dakika
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Almanya'da camiye mermili tehdit mesajı gönderildi

6 saat önce

Almanya'nın Nürnberg kenti yakınındaki Röthenbach beldesinde bir camiye tehdit mektubu ile tabanca mermisi gönderildi.

Almanya'da camiye mermili tehdit mesajı gönderildi, System.String[]

Almanya'nın Nürnberg kenti yakınındaki Röthenbach beldesinde bir camiye tehdit mektubu ile tabanca mermisi gönderildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Röthenbach Camisi'ne bugün yerel saatle 11.00 sularında postayla gönderilen tehdit mektubunda, "Hiçbir zaman emniyette olmayacaksınız." ifadesine yer verildi.

DİTİB Röthenbach Camisi Dernek Başkanı Recep Çalık, yaptığı açıklamada, sabah postayla gelen mektubun görevli tarafından açılmadan yönetim odasına bırakıldığı, 17.00 sularında mektubu açtıklarını söyledi.

Çalık, "Cami yönetimindeki arkadaşlarımız dış yüzeyi mavi olan zarfı açtıklarında 'Hiçbir zaman emniyette olmayacaksınız' ibaresinin yer aldığı tehdit yazısı ve altında 7.65 mm çapında bir adet tabanca mermisinin olduğunu gördüler." dedi.

Şehirlerinde gerek komşularıyla gerekse yerel makamlarla uyum içinde faaliyetlerini yürüttüklerini söyleyen Çalık, "Bu durum ilk defa başımıza geldi ve çok tedirgin olduk. Olayı emniyet teşkilatına aktardık ve caminin çevresinde sürekli olarak güvenlik olacağına dair teminat aldık." ifadelerini kullandı.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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