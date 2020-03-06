Almanya'da camiye mermiyle tehdit mektubu gönderildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da camiye mermiyle tehdit mektubu gönderildi - Son Dakika

Almanya'da camiye mermiyle tehdit mektubu gönderildi

6 saat önce

Almanya'nın Bavyera eyaleti Röthenbach kentinde Diyanet işleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Röthenbach Camisi'ne, "Hiçbir zaman güvende olmayacaksınız" notuyla tehdit mektubu ve tabanca mermisi gönderildi.

Almanya'da camiye mermiyle tehdit mektubu gönderildi, System.String[]

Almanya'nın Bavyera eyaleti Röthenbach kentinde Diyanet işleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Röthenbach Camisi'ne, "Hiçbir zaman güvende olmayacaksınız" notuyla tehdit mektubu ve tabanca mermisi gönderildi.


Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Röthenbach kentinde Diyanet işleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Röthenbach Camisi'ne gönderilen zarfın içerisinden tehdit mektubu ve tabanca mermisi çıktı. Tehdit mektubunun içerisindeki notta, "Hiçbir zaman güvende olmayacaksınız" ifadeleri yer aldı.


Olayla ilgili açıklama yapan Röthenbach DİTİB Camii Dernek Başkanı Recep Çalık, "Camiye gün içerisinde saat 11.00 sularında postacı tarafından bırakılan mektubu görevli arkadaşlarımız alarak yönetim kurulu odasına bıraktı. Zarf yöneticiler tarafından akşam saat 17.00 sularında açıldı" dedi.


Çalık, "Yönetimdeki arkadaşlarımız dış yüzeyi mavi olan zarfı açtıklarında 'Hiçbir zaman emniyette olmayacaksınız' ibaresi yazan tehdit yazısı ve altında 7.65 mm çapında bir adet tabanca mermisinin olduğunu gördüler" şeklinde konuştu.


Polise müracaat edildiğini ve şikayette bulunulduğunu söyleyen Çalık, "Yerel makamlarla, komşularımızla uyum içerisindeyiz. Bu durum ilk defa başımıza geldi ve çok tedirgin olduk. İlk etapta cami etrafında 7/24 güvenlik olacağı hususunda emniyet teşkilatıyla mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.


Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı açıklandı. - BERLİN

Bavyera, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
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