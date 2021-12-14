Üye Girişi
Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı

14.12.2021 13:14

Almanya'nın Leipzig kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne bir grup tarafından sert cisimler ve havai fişeklerle yapılan saldırıyla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'nın Leipzig kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne bir grup tarafından sert cisimler ve havai fişeklerle yapılan saldırıyla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aşırı sol görüşlü 100-150 kişilik radikal grubun, dün akşam katıldığı gösteri sonrası Eyüp Sultan Camisi'ne düzenlediği saldırıda, binada hasar oluştu.

DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Ömer Mumcu, camilerine 100-150 kişilik grup tarafından yapılan saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını belirterek her yıl benzer hadiselerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Saldırıda caminin 4 camının kırıldığını ve binada hasar oluştuğunu ifade eden Mumcu, bu saldırıların son bulması için polisten yardım istediklerini aktardı.

Mumcu, grubun camiye ve polise havai fişek atıp küfür ettiğini; saldırıyla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı
Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı
Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı
Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı
Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Türk, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem
Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor 14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor Sedat Peker savunmasını hazırlıyor! Avukatı dijital tecritinin sürdüğünü açıkladı 13:53 Sedat Peker savunmasını hazırlıyor! Avukatı dijital tecritinin sürdüğünü açıkladı CHP'li Neslihanoğlu'nu 13:00 CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi Esenyurt'ta 4 çocuğa mezar olan apartmanda yürekleri dağlayan görüntü 12:31 Esenyurt'ta 4 çocuğa mezar olan apartmanda yürekleri dağlayan görüntü Yılın en çok tercih edilen balığı! Kilosu 80 liradan kapış kapış satılıyor 11:18 Yılın en çok tercih edilen balığı! Kilosu 80 liradan kapış kapış satılıyor Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak

Son Dakika Haberleri
14:12 Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?
14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor
14:02 İYİ Parti Lideri Akşener'den "olağanüstü hal" imasına, "iflas" yanıtı
13:53 Sedat Peker savunmasını hazırlıyor! Avukatı dijital tecritinin sürdüğünü açıkladı
13:32 Ali Babacan: Türkiye, komşu ülkelerin "her şey bir lira" mağazasına döndü
13:27 Rusya, İstanbul Boğazı'nı adım adım izlemeye başladı! Fransız savaş gemisi büyük panik yarattı
13:25 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir
13:20 Burdur Gölü alarm veriyor! Kuraklık kritik seviyeyi geçti
13:17 Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın
13:15 Son dakika! Marmara'da müsilajdan sonra yeni tehdit! Balıkçılığı etkileyecek
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi? Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?         
14:13
İYİ Parti Lideri Akşener'den "olağanüstü hal" imasına, "iflas" yanıtı İYİ Parti Lideri Akşener'den "olağanüstü hal" imasına, "iflas" yanıtı         
14:02
Burdur Gölü alarm veriyor! Kuraklık kritik seviyeyi geçti Burdur Gölü alarm veriyor! Kuraklık kritik seviyeyi geçti         
13:21
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sanıktan akıl almaz savunma: İktidarsızım hakim bey Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sanıktan akıl almaz savunma: İktidarsızım hakim bey         
12:56
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
550 milyon liralık dev yatırım! Yeni Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor 550 milyon liralık dev yatırım! Yeni Tokat Havalimanı açılış için gün sayıyor         
09:41
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 14:19:09. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement