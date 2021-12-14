Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Almanya'nın Leipzig kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne bir grup tarafından sert cisimler ve havai fişeklerle yapılan saldırıyla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aşırı sol görüşlü 100-150 kişilik radikal grubun, dün akşam katıldığı gösteri sonrası Eyüp Sultan Camisi'ne düzenlediği saldırıda, binada hasar oluştu.

DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Ömer Mumcu, camilerine 100-150 kişilik grup tarafından yapılan saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını belirterek her yıl benzer hadiselerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Saldırıda caminin 4 camının kırıldığını ve binada hasar oluştuğunu ifade eden Mumcu, bu saldırıların son bulması için polisten yardım istediklerini aktardı.

Mumcu, grubun camiye ve polise havai fişek atıp küfür ettiğini; saldırıyla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.