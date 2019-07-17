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Almanya'da camiye saldırı

3 saat önce

Almanya'nın Münster kenti yakınlarındaki Minden beldesindeki bir camide Kur'an-ı Kerim yırtıldı ve caminin içerisine zarar verildi.

Almanya'da camiye saldırı, System.String[]
Almanya'nın Münster kenti yakınlarındaki Minden beldesindeki bir camide Kur'an-ı Kerim yırtıldı ve caminin içerisine zarar verildi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Minden Barbaros Camisi'ne dün öğlen saatlerinde düzenlenen saldırıda caminin içerisi insan dışkısıyla kirletildi. Ayrıca, camideki Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yırtıldı.
Olayın fark edilmesinin ardından konunun polise intikal ettirilmesi sonucu camide inceleme yapılarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Cami Derneği Başkanı Sebahattin Çiğdem, daha önce de camilerine saldırı yapıldığını belirterek, saldırgan ya da saldırganların yakalanmasını istedi.
Çiğdem, "22 Ocak 2018 tarihinde camimize yine bir saldırı yapılmış ve caminin yola bakan kapı ve pencerelerine bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından terör örgütü lehine siyasi mesajlar yazılmıştı. Gece yapılan bu saldırı da sabah namazında fark edilip polise intikal ettirilmişti." dedi.
Almanya'da son 10 günde 6'sı DİTİB'e bağlı, biri ise Arap topluluklara ait olmak üzere toplam 7 camiye saldırı yapıldığı belirtildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Münster, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:34 Kaynak: AA
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