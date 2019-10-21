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Almanya'da camiye saldırı

42 dakika önce

Almanya'nın Dortmund kentinde gece bir camiye molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Almanya'da camiye saldırı, System.String[]

Almanya'nın Dortmund kentinde gece bir camiye molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Dortmund Eving Ulu Cami Derneğine saat 01.30 sularında düzenlenen molotofkokteylli saldırı sonucu çıkan küçük çaplı yangında camide hasar oluştu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Saldırıda caminin yönetim kurulu odasının da camları kırıldı.

Terör örgütü yandaşları ya da aşırı sağcıların düzenlemiş olabileceğinden şüphelenilen saldırı sonucu çıkan yangının büyümeden söndürülmesiyle büyük bir facianın önüne geçildiği belirtildi.

Fotoğraf ve video kaydı alan polis, inceleme başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dortmund, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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