Almanya'da camiye saldırı - Son Dakika
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Almanya'da camiye saldırı

6 saat önce

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münchberg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camii'nin giriş kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı.

Almanya'da camiye saldırı, System.String[]

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münchberg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camii'nin giriş kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı.

DİTİB Derneği Başkanı Hikmet Kıylıoğlu yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce caminin cam giriş kapısının bir cisimle kırıldığını belirtti. Gece geç saatlerde gerçekleştirilen saldırının, sabah namazı vaktinde din görevlisi ve cami cemaati tarafından fark edildiği belirtildi. Polis, Münchberg DİTİB Mimar Sinan Camii yönetiminin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Sinan Karamurat/İHA)

Mimar Sinan, Bavyera, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:40 Kaynak: İHA
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