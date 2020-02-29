Almanya'da camiye şüpheli mektup gönderildi - Son Dakika
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Almanya'da camiye şüpheli mektup gönderildi

6 saat önce

Almanya'nın Bremen kentinde Islam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Fatih Camisine şüpheli bir mektup içerisinde beyaz toz madde gönderildi.

Almanya'da camiye şüpheli mektup gönderildi, System.String[]

Almanya'nın Bremen kentinde Islam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Fatih Camisine şüpheli bir mektup içerisinde beyaz toz madde gönderildi.

Cami yetkililerinin güvenlik güçlerine haber vermesi ardından, polis tozun tehlikeli olabileceği belirterek inceleme altına aldı. Maddenin ne olduğu henüz kesinleşmedi. Çok sayıda itfaiye ve polis aracı, cami önünde önlem aldı. Maskeli ekipler ile cami içerisinde arama yapan yetkililer soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Geçtiğimiz hafta yine Fatih Camisine asılsız bomba ihbarı yapılmıştı. Ayrıca geçtiğimiz hafta birçok siyasi partiye içerisinde zararsız bir toz maddenin bulunduğu mektuplar gönderilmişti.

(İHA)

Almanya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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