Almanya'da camiye taşlı saldırı - Son Dakika

Almanya'nın Finnetrop beldesinde bulunan Finnem Cami ve Eğitim Merkezi kimliği belirsiz maskeli şahıslar tarafından taşlı saldırıya uğradı.



Almanya'nın Finnetrop beldesinde yer alan Finnem Cami ve Eğitim Merkezine kimliği belirsiz maskeli şahıslar tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu cami görevlileri tarafından yapılan açıklamada, caminin ön cephesinde bulunan 4 camın kırıldığı ve duvarın hasar gördüğü ifade edildi. Görevliler, maddi hasarın oluştuğunu belirterek ilk defa bu şekilde bir saldırıya uğradıklarını söyledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıyı cami yakınında oturan mahalle sakinleri polise bildirdi. Polis yaptığı açıklamada, saldırının 22 saniye sürdüğünü ve 27 adet taş kullanıldığını belirterek saldırganların kimliklerinin henüz tespit edilmediğini aktardı.



Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli 3 kişinin camiye ellerindeki taşlarla saldırdığı ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor. - BERLİN