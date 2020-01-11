Almanya'da camiye taşlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da camiye taşlı saldırı - Son Dakika

Almanya'da camiye taşlı saldırı

6 saat önce

Almanya'nın Finnetrop beldesinde bulunan Finnem Cami ve Eğitim Merkezi kimliği belirsiz maskeli şahıslar tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Almanya'da camiye taşlı saldırı, System.String[]

Almanya'nın Finnetrop beldesinde bulunan Finnem Cami ve Eğitim Merkezi kimliği belirsiz maskeli şahıslar tarafından taşlı saldırıya uğradı.


Almanya'nın Finnetrop beldesinde yer alan Finnem Cami ve Eğitim Merkezine kimliği belirsiz maskeli şahıslar tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu cami görevlileri tarafından yapılan açıklamada, caminin ön cephesinde bulunan 4 camın kırıldığı ve duvarın hasar gördüğü ifade edildi. Görevliler, maddi hasarın oluştuğunu belirterek ilk defa bu şekilde bir saldırıya uğradıklarını söyledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıyı cami yakınında oturan mahalle sakinleri polise bildirdi. Polis yaptığı açıklamada, saldırının 22 saniye sürdüğünü ve 27 adet taş kullanıldığını belirterek saldırganların kimliklerinin henüz tespit edilmediğini aktardı.


Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli 3 kişinin camiye ellerindeki taşlarla saldırdığı ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor. - BERLİN

Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

PKK'dan kaçarak ailesine kavuşmuştu, adli kontrolle serbest bırakıldı
Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı Sır cinayet! Ardahan'da vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

Son Dakika Haberleri
22:48 BBP Genel Başkanı Destici Ordu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika Haber
22:46 Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi - Son Dakika Haber
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon bağlantısıyla katıldığı programda önemli açıklamalar - Son Dakika Haber
22:38 Yozgat'ta trafik kazası: 2'si polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika Haber
22:37 Çatışmanın ortasında kaldı, montu hayatını kurtardı - Son Dakika Haber
22:31 Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var - Son Dakika Haber
22:05 İran'ın füzeyle vurduğu uçakla ilgili eski Korgeneral Orhan Köse'den olay sözler: O uçakta ölmesi istenen birileri mi vardı? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 22:56:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da camiye taşlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]