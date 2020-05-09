Almanya'da camiye taşlı saldırı - Son Dakika

Almanya'da camiye taşlı saldırı

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Chorweiler Camisi, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına hedef oldu.

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Chorweiler Camisi, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına hedef oldu. Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu ibadete 8 hafta ara verilmesinin ardından yeniden ibadete açılacağı gün camları ve ana giriş kapısı kırılan camide maddi hasar oluştu. Sabaha karşı 01.13'te gerçekleşen saldırı caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden saldırganların iki kişi olduğundan hareket edildiği bildirildi. DİTİB Chorweiler Camisi Dernek Başkanı İbrahim Altun, sabaha karşı camilerine yapılan saldırının polise intikal ettirildiğini ve olay hakkında polis tarafından inceleme başlatıldığını söyledi. Altun, saldırganların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini beklediklerini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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